В принципе, по большому счёту, ничего неожиданного не произошло. Что там кривить душой – мы просто обманывали сами себя и надеялись на чудо. Но никакого чуда не произошло. Наши клубы в Лиге Конференций потерпели откровенное фиаско уже в первых стыковых матчах, и теперь ответные игры – простая формальность. Нет, конечно же, в футболе чудеса случаются. Но реванш наших представителей был бы уже не из разряда чуда, а из категории невозможного.

С небес на землю

Вот уже долгие годы практически все СМИ и болельщики в один голос утверждают: не будь «Карабаха», наш футбольный позор был бы просто немыслимым и Бог знает, какую бы позицию Азербайджан занимал в рейтинге УЕФА. Что удивительно, за 2 дня до провала «Нефтчи», «Габалы» и «Зира» агдамцы обыграли чемпиона Швейцарии – «Цюрих». Так вот, нашлись «знатоки», которые не могли простить «скакунам» победы лишь с минимальным счётом. Конечно, иногда человека может занести на повороте, иногда в эйфории можно попросту на миг забыть о реальности, но вот так – уж простите! Благо, соперники «Карабаха» в Премьер-лиге привели этих максималистов в чувство и спустили с небес на землю.

Конец известен уже сейчас

Следуя традиции футбольных репортажей, следовало бы проанализировать игру наших представителей в Лиге Конференций, поразмыслить о тактической расстановке, слабостях в линиях, упущенных голевых возможностях и продуктивности замен. Но в данном конкретном случае – это всё равно, что исправлять грамматические ошибки в «шедеврах», нацарапанных на обшарпанных стенах в старой подворотне. Фактически никакого футбола и не было. Была беготня, толкотня, хаос, но футбола мы не увидели. Пропустив на троих 9 голов, наши, с позволения сказать футболисты, отличились лишь раз. «Габала» могла исправить общую картину, «чёрно-красные» рухнули в последние 25 минут, пропустив 3 мяча в Венгрии. Но, положа руку на сердце, это было бы нелогично. Скажем больше: будь соперник порасторопнее и поудачливее, провал наших клубов был бы куда ощутимее. Особенно транжирили голевые моменты в матче с «Нефтчи» киприоты. В некоторых моментах промазать было гораздо труднее, чем попасть в створ ворот. Но игроки «Ариса» выбирали именно наисложнейший вариант. И всё-таки дважды им удалось переиграть самих себя и забить. Кто-то может и возразить, мол, разница в 2 мяча – это не катастрофа, можно отыграться. Можно, конечно же, футбольная статистика помнит и более драматичные возрождения. Но для этого всегда требуется наличие одного обязательного условия – должна быть игра. Продуманная игра. Команда должна знать, чего собственно хочет на поле, а не просто бегать толпой вслед за владеющим мячом соперником. Именно этой игры и нет. Ни у «Нефтчи», ни у «Габалы», ни у «Зиры». И всего за неделю ничего кардинально не изменится. Так что, мы никоим образом не торопимся, «хороня» наши мечты в Лиге Конференций. Как уже все привыкли, на европейской арене за азербайджанский футбол будет отдуваться опять один «Карабах». Кстати, наблюдая вчера за нашими юродивыми, невольно закрадывалась мысль: эх, будь сейчас на поле агдамцы, они бы показали им кузькину мать! Но, к сожалению, «Карабах» у нас один. А после него огромная пустота, и кто заполнит эту нишу в ближайшем будущем – вопрос жизненной необходимости для отечественного футбола.

P.S. Тут можно было бы поставить точку. Но вот один вопрос никак не позволяет сделать это. А вопрос таков: какие шаги предпримут в АФФА после этого позора и, вообще, отреагируют ли как-то? Или опять сделают вид, что всё происходящее – это логично и естественно?