На пресс-конференции по проблематике европейской безопасности глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд заявлений по нашей тематике.

Министр считает, что прими Армения еще в 2012 году предложение России об освобождении пяти районов Азербайджана и оставлении на потом вопроса статуса Карабаха и еще двух азербайджанских районов, карабахская проблема была бы закрыта раз и навсегда.

«По крайней мере, из того периода появилась концепция отложить статус Карабаха на потом. Концепция была очень простая: армяне уходят из пяти азербайджанских районов вокруг Карабаха, оставляя за собой два района, которые соединяют Армению с Карабахом, а судьба этих двух районов, а они азербайджанские, никто это не оспаривает, но судьба этих двух районов, остающихся азербайджанских районов, будет определяться в увязке по времени, с определением статуса Карабаха. Вот тогда появилась впервые концепция оставить статус на потом. И на потом — подразумевалась на следующие поколения, образно говоря.

Потом была война осенью 2020 года, она остановилась на этапе предварительных контактов, когда готовились трехсторонние заявления, три трехсторонних саммита с участием президента РФ — два в Москве, один – в Сочи. Тогда тоже говорили о том, что надо как-то политический процесс запустить, и было понимание, что статус Карабаха можно отложить на потом. И, исходя из этого, Россия сформулировала свой вариант мирного договора, который весной был передан сторонам, и там эта фраза содержалась. И, кстати, азербайджанская сторона сказала, что практически всё она готова поддержать, но вопрос по статусу должен быть дополнительно проработан.

А на встрече в Сочи в конце октября мы хотели вернуться к этому вопросу и понять, насколько наши партнеры готовы действовать на основе того джентльменского понимания — решить все вопросы, а статус Карабаха оставить на потом. Но когда президент Алиев и премьер Пашинян приехали в Сочи, они привезли из Праги тот самый документ, в котором говорилось, что они хотят подписать мирный договор, руководствуясь Уставом ООН и Алматинской декларацией. А Алматинская декларация о создании СНГ четко говорит, что границы между новыми государствами будут основываться на границах между союзными республиками бывшего СССР, где Нагорно-Карабахская Автономная область однозначно является частью Азербайджанской ССР. И когда, подписав эту договоренность, нам армянские коллеги говорят, что пусть РФ подтвердит свои предложения по статусу Карабаха, ну, вы сами понимаете, что это немножко не из оперы ведения переговоров, а из другой оперы», — заявил Лавров.

При этом глава МИД России почему-то решил отметить, что Азербайджан готов гарантировать обеспечение прав живущих в Карабахе армян.

По его словам, армянское руководство в последнее время «больше говорит о правах армян в Карабахе, чем о статусе». Лавров заявил, что Баку готов обсуждать этот вопрос и «предоставить армянам в Карабахе гарантии в связи с правами, которыми обладают другие граждане Азербайджана».

Это весьма интересный контекст, учитывая, что озвучивает его Москва. Насколько он серьезен? И о чем он свидетельствует? Об изменениях в позиции, или об очередной попытке заморочить всем головы?

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Ярослав Божко, глава Центра политических исследований «Доктрина» (Киев):

— РФ в своих действиях на Кавказе сейчас зажата двумя факторами: во-первых, отсутствием возможности как-либо всерьез противодействовать совместным усилиям Баку и Анкары по усилению в регионе и возвращению контроля над Карабахом для Азербайджана. РФ продемонстрировала свою слабость в условиях войны в Украине, уровень ее влияния на страны ОДКБ существенно снижается, а самостоятельной возможности идти на эскалацию у Армении долгосрочно не появится.

В то же время, РФ ориентирована на сохранение нестабильности в регионе, которое долгосрочно позволит Москве вернуться в региональную политику, когда ее возможности больше будут этому способствовать. Потому просто пойти на соблюдение соглашений с Баку и Анкарой РФ также не может: ей выгодна долгосрочная нестабильность.

В этом ракурсе российские политики будут содействовать любому торможению реализации соглашений, как правило, ссылаясь на внешние, не зависящие от нее факторы.

Ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC) Гела Васадзе:

— Лавров очень серьезен и даже откровенен, но ни о каком изменении позиции и речи быть не может. Краткое содержание его заявления таково — да, американцам сейчас срочно понадобился мирный договор и Пашинян пошел у них на поводу, согласившись на признание территориальной целостности Азербайджана.

Но что это значит? Это значит, что Армения, по крайней мере до тех пор, пока у власти Пашинян, не имеет никакого отношения к Карабаху. А вот Россия имеет и будет иметь, — для этого есть РМК. Поэтому вопрос по армянам Карабаха переходит от Армении в ведение России. Вот что сказал Лавров, фактически обвинив Пашиняна в том, что он вопреки воле России «слил» вопрос о статусе Карабахе. Там есть ещё масса нюансов, но это главное.