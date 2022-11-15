В воскресенье, 20 ноября, в Катаре стартует чемпионат мира-2022 по футболу.

За титул лучшей команды планеты посоревнуются 32 национальные сборные: 31 команда завоевала право сыграть на мундиале в квалификационных матчах, а Катару досталась автоматическая путевка как хозяину турнира.

Букмекеры назвали фаворита мирового первенства по футболу.

По мнению аналитиков, чемпионом с большей долей вероятности должна стать сборная Бразилии. Коэффициент на победу пятикратных чемпионов мира установлен на отметке 4,75.

Стоит отметить, что бразильская команда в последний раз завоевывала кубок мира в далеком 2002 году.

Также в первую тройку фаворитов входят команды Франции и Англии, коэффициент на чемпионство которых — 6,50.

В пятерку фаворитов ЧМ-2022 также входят Аргентина и Испания. (УНИАН)