Число жертв COVID-19 в Испании достигло 24 275

Число жертв коронавирусной инфекции в Испании за минувшие сутки увеличилось на 325 человек, достигнув 24 275. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.

Отмечается, что за минувшие сутки выявлено 2 144 случая заражения, всего в стране заболели 212 917 человек.

Вылечились от инфекции почти 109 тысяч человек, за прошедшие сутки – 6 399.

В настоящее Испания находится на третьем месте по количеству жертв (после США и Италии) и на втором — по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 (после США).

Режим повышенной готовности, введенный в стране 14 марта, продлен до 9 мая включительно.