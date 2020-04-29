Число жертв COVID-19 в Испании достигло 24 275

Число жертв коронавирусной инфекции в Испании за минувшие сутки увеличилось на 325 человек, достигнув 24 275. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.
Отмечается, что за минувшие сутки выявлено 2 144 случая заражения, всего в стране заболели 212 917 человек.
Вылечились от инфекции почти 109 тысяч человек, за прошедшие сутки – 6 399.
В настоящее Испания находится на третьем месте по количеству жертв (после США и Италии) и на втором — по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 (после США).
Режим повышенной готовности, введенный в стране 14 марта, продлен до 9 мая включительно.