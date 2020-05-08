Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3,8 млн

Число больных коронавирусом нового типа (Сovid-19) в мире превысило 3,8 миллиона человек. Такие данные приводит в четверг интернет-ресурс Worldometer.

От опасной болезни на планете скончались уже 265 116 человек, 1,303793 миллион вылечились, 3,822295 миллиона инфицированы.

Лидируют по числу инфицированных США. В Штатах от Сovid-19 умерли 74 809 человек, 1,263224 миллионов — инфицированы.

Ниже приведено число смертей в странах, в которых согласно Worldometer число инфицированных превышает 10 тысяч:

Великобритания – 30 076, Италия – 29 684, Испания – 25 857, Франция – 25 809, Бельгия – 8339, Бразилия – 8588, Германия – 7275, Иран – 6418, Нидерланды – 5204, Китай – 4633, Канада – 4232, Турция – 3584, Швеция – 2941, Мексика – 2704, Швейцария – 1805, Индия – 1787, Эквадор – 1618, Россия – 1537, Перу – 1533, Ирландия – 1375, Португалия – 1089, Индонезия – 895, Румыния – 864, Польша – 733, Филиппины – 658, Австрия – 608, Япония – 569, Пакистан – 564, Украина – 340, Южная Корея – 256, Чили – 281, Израиль – 239, Саудовская Аравия – 209, Бангладеш – 186, ОАЭ – 157, Беларусь – 112, Сингапур – 20, Катар – 12.