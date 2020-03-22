Число зараженных коронавирусом в Армении достигло 190

Число случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 190.

Об этом сообщает NEWS.am со ссылкой на Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний минздрава Армении.

Ранее власти республики сообщали о 160 подтвержденных случаях коронавируса.

«В Армении подтверждены 190 случаев коронавируса», — говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 267 тысяч человек, более 11 тысяч скончались.