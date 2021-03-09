Число заболевших за последние сутки коронавирусом в Азербайджане составило 297 человек

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 297 новых случаев заражения коронавирусом, 126 человек выписаны после выздоровления.

Об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За сутки от COVID-19 умерли 3 пациента.

На сегодняшний день в стране выявлено 237 260 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 229 915 человек выписаны после выздоровления, 3 250 скончались. В настоящее время лечение от вируса в больницах проходят 4 095 пациентов.

За последние 24 часа в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 5 152 теста, всего — 2 663 151.