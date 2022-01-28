В Азербайджане выявлено еще 3 564 случая заражения коронавирусом, 1 004 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

19 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 647 073 факта заражения коронавирусной инфекцией. 621 186 человек вылечились, 8 683 скончались, число активных больных — 17 204.

За прошедшие сутки проведено 12 445 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведен 6 119 861 тест.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 30 887 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 2 503, вторую дозу получили 2 065, бустерную дозу – 26 319 человек.