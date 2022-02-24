В Азербайджане выявлено еще 1755 случаев заражения коронавирусом, 4517 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

23 пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 781 538 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 754 041 человек вылечился, 9 330 скончались, число активных больных – 18 167.

За прошедшие сутки проведено 10 291 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 522 155 тестов.

За последние сутки в Азербайджане был вакцинирован от коронавируса (COVID-19) 32 591 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 2 209, вторую дозу получили 1 509, бустерную дозу – 27 210 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 1 663 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 12 896 808, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 293 008, вторую дозу получили 4 780 286, бустерную дозу – 2 623 773 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 199 741 человек.