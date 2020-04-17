Число смертей от коронавируса в мире превысило 150 тысяч

Число смертей от коронавируса в мире превысило 150 тысяч, сообщает счетчик Worldometers.

Общее число зараженных опасным вирусом достигло 2 200 322 человек.

Больше всего случаев заражения Сovid-19 зафиксировано в США — 678 210 человек. Далее в списке следуют: Испания — 184 948, Италия — 168 941, Франция – 165 027, Германия — 134 273 и Великобритания – 103 093.

В Китае, откуда распространилась пандемия коронавируса нового типа, число инфицированных составляет 82 692.

На первом месте по числу погибших тоже находятся США (35,5 тысячи), на втором — Италия (почти 23 тысячи), на третьем — Испания (19,5 тысячи).