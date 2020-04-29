Число случаев коронавируса в мире достигло почти 3 млн

Число заражений коронавирусом в мире за сутки увеличилось на 76 тысяч, что на девять тысяч меньше по сравнению с вчерашним показателем, пишет ВОЗ.

Отмечается, что количество смертей увеличилось на четыре тысячи, что на также на тысячу меньше, чем вчера.

Больше всего заражений и смертей в Европе, на втором месте Северная и Южная Америки, на третьем — Восточно-Средиземноморский регион.

По данным ВОЗ, в мире коронавирусом заразились почти три миллиона, скончались 202 тысячи человек.

США с большим отрывом лидируют в мире по заболеваемости и смертности.