Число случаев коронавируса в мире достигло почти 3 млн

Число заражений коронавирусом в мире за сутки увеличилось на 76 тысяч, что на девять тысяч меньше по сравнению с вчерашним показателем, пишет ВОЗ.

Отмечается, что количество смертей увеличилось на четыре тысячи, что на также на тысячу меньше, чем вчера.

Больше всего заражений и смертей в Европе, на втором месте Северная и Южная Америки, на третьем — Восточно-Средиземноморский регион.

По данным ВОЗ, в мире коронавирусом заразились почти три миллиона, скончались 202 тысячи человек.

США с большим отрывом лидируют в мире по заболеваемости и смертности.

| 2020-04-29T00:49:32+00:00 29 апреля 2020, 04:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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