Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 5 млн

Число инфицированных коронавирусом нового типа (COVID-19) во всем мире превысило 5 миллионов человек.

Согласно обновленным данным сайта Worldometer, по состоянию на полдень 20 мая в целом в мире зарегистрирован 5 000 599 случай заражения коронавирусной инфекцией.

От COVID-19 умерли 325 156 человек, число выздоровевших составляет 1 970 918 человек. Лечение 2 704 525 человек все еще продолжается.

Больше всего случаев заражения коронавирусом нового типа зарегистрировано в США – 1 570 583.

Далее следуют Россия (308 705), Испания (278 803), Бразилия (271 885), Великобритания (248 818), Италия (226 699), Франция (180 809) и Германия (177 827).

Число инфицированных в Турции достигло 151 615 человек.

Ниже приведен список стран, в которых число инфицированных согласно Worldometer также превышает 50 тысяч:

Иран (124 603), Индия (106 886), Перу (99 483), Китай (82 965), Канада (79 112), Саудовская Аравия (59 854), Бельгия (55 791) и Мексика (54 346).