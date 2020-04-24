Число инфицированных коронавирусом в Грузии выросло до 444 человек

Количество инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 444 человек, информация появилась на правительственном сайте StopCov.

За день число зараженных выросло на 13 человек.

Из общего числа инфицированных выздоровели 132 человека, пять пациентов умерли. Еще трех пациентов доставили в Грузию из Турции и Армении, где у них и диагностировали коронавирус.

В карантине остаются 5 888 человек, еще 571 находятся в стационарах.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. Уже в конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции. Он продлен до 22 мая. В стране действует ряд ограничений, объявлен комендантский час с 21:00 до 06:00.