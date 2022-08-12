За последний год в Азербайджане резко возросло число женщин, сделавших аборты.

Как сообщает yeniavaz.com, по сравнению с 2020-м в прошлом году их число выросло на 35% или на 12 158 человек, до 46 877. Это самый высокий показатель, зарегистрированный в стране.

Отметим, что 5,2% или 2 428 девушек были в возрасте 15-19 лет. Количество девушек, сделавших аборты в этом возрасте, за прошедший год выросло на 87%, или на 1 129 человек. При этом число абортов среди девочек школьного возраста (15-17 лет) за последний год сократилось. Если в 2020 году сделали аборт 29 школьниц, то в прошлом году — 16.

Следует также отметить, что число абортов среди девочек школьного возраста достигло самого высокого уровня в 2010 году — 158 абортов.

Представляем статистику за последние 14 лет: