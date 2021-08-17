С начала года численность населения Азербайджана увеличилась на 20 063 человека, или 0,2 процента, и по состоянию на первое июля 2021 года составила 10 миллионов 139 тысяч 196 человек.

Как передает во вторник Trend, об этом говорится в отчете Госкомстата за январь-июль.

Согласно информации, 53 процента населения живет в городах, 47 процентов – в селах. Мужчины составляют 49,9 процента от общей численности населения, женщины – 50,1 процента.

В январе – июне этого года зарегистрировано 56 063 новорожденных, или 11,3 на 1000 человек: 53,1 процента из них были мальчиками, 46,9 процента – девочками.