Четыре корабля военно-морских сил Китая зашли в территориальные воды Японии у островов Сенкаку в Восточно-Китайском море и находились там несколько часов. Об этом 26 июня сообщает агентство Kyodo.

Корабли оставались у островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) почти до полудня. Также они якобы пытались приблизиться к японским рыболовецким судам. Китайские корабли зашли в территориальные воды Японии в этом районе в 26-й раз с начала года. На одном из них заметили автоматическую пушку, пишет агентство.

Китайские военные корабли регулярно заходят в воды Японии около островов Сенкаку. Так, в марте 2021 года два патрульных корабля морской полиции Китая вошли эту зону.

В январе 2021 года новый глава Пентагона Ллойд Остин в разговоре с министром обороны Японии Нобуо Киси заявил, что США готовы защищать острова Сенкаку.

Острова Сенкаку являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году.

Спор обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил об их выкупе у частных владельцев, японских граждан (iz.ru)