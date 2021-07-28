Все четыре человека, находившиеся на борту, погибли в результате крушения легкомоторного самолета при посадке в городе Траки (штат Калифорния). Об этом сообщило местное подразделение телекомпании Fox, передает ТАСС.

Согласно его данным, самолет при посадке задел верхушки сосен, после чего упал на землю и загорелся. При падении самолет повредил линии электропередачи.

В понедельник калифорнийское подразделение телеканала CBS со ссылкой на пожарных и полицию информировало о крушении легкомоторного самолета недалеко от аэропорта Траки-Тахо.