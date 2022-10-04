Проводить референдумы на оккупированных территориях, на географиях, где война еще продолжается – признаться, подобные действия Москвы противоречат не только международному праву, но и обычной человеческой логике.

Да, на прошлой неделе Кремль признал результаты референдумов, проведенных в четырех областях Украины, и объявил эти области территориями России. Конституционный суд России поддержал эту инициативу Кремля, объявив референдумы законными. Теперь очередь за парламентом России, но понятно, что и Дума поступит таким же образом.

Не признали референдум другие государства и международные организации. По крайней мере, мы не услышали их позитивные заявления на эту тему. Напротив, ООН, НАТО и другие организации сразу осудили решение Москвы, назвав референдумы незаконными. Но тут внимание привлекают другие детали.

Собственно говоря, почему Путин так торопится? Во-первых, последнее распоряжение президента Путина о частичной мобилизации показало, что существенная часть российского общества не поддерживает войну в Украине и не хочет участвовать в этой войне. Люди поспешно покидают Россию – уезжают в Грузию, Финляндию и в прочие страны. На днях сообщили, что на грузинской границе возникла очередь длиной больше километра.

Во-вторых, Путину известно настроение общества, он прекрасно понимает, что люди не хотят войны. Люди недовольны тем, что уже завершился седьмой месяц войны, и неизвестно, сколько она еще продлится. Поэтому Путин имитирует «победу», чтобы хоть как – то внушить оптимизм обществу.

В-третьих, на этой войне главной целью Путина было воссоединение Крыма с остальной частью России. Теперь он считает, что почти добился этой цели и тем самым старается дать понять, что на остальные территории Украины он не претендует.

Плюс, оккупировать всю Украину не такая уж простая задача и не отвечает интересам Москвы. Представьте себе, что Кремль захватил всю Украину и установил там удобную себе политическую власть. Тут сразу возникает весьма существенная проблема: ведь братские государства, режимы не претендуют на территории друг друга. В таком случае, Москве пришлось бы освободить оккупированные территории. Подобная ситуация была в Грузии. После войны с Россией Михеиль Саакашвили ушел из власти, в стране установился относительно пророссийский режим, но Тбилиси и Москва не стали друзьями, потому что Кремль не стал возвращать Абхазию и Южную Осетию…

А какова общая перспектива процесса? Война продолжится. Так хочет не только Украина, но и ее союзники, а от последних зависит многое. Но Запад пока не торопится с решительными мерами. На днях стало известно, что украинский президент обратился в НАТО с предложением об ускоренном приеме его страны в ряды альянса.

Но как уже заметили, Запад медлит с решением. Генеральный секретарь НАТО каждый раз заявляет, что двери НАТО открыты, но постсоветские страны, в том числе, Украину заставляет ждать перед дверьми альянса.

Впереди холодные осень и зима. В России больше всего надеются на это. Но из истории известны случаи, когда относительно бедные и в военном плане малообеспеченные армии в конечном итоге выигрывали войну. И в истории самой России подобные случаи не раз бывали. Так почему же россияне забывают об этом?