Власти Чехии потребовали от РФ компенсации ущерба в связи со взрывами в 2014 году на военных складах в деревне Врбетица, в причастности к которым они подозревают российские спецслужбы. Как сообщила в понедельник газета Mlada fronta Dnes, заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек вручил российскому послу в Чехии Александру Змеевскому дипломатическую ноту, в которой содержится требование полностью возместить ущерб, причиненный взрывом в Врбетице..

По информации издания, чешские власти оценили ущерб примерно в 650 млн крон (примерно €25,5 млн).

Информационное агентство CTK утверждает, в свою очередь, что МИД Чехии посредством ноты призвал Россию начать переговоры о выплате компенсации за ущерб во Врбетице. По его данным, Смолек также сказал Змеевскому, что Прага настаивает на пересмотре решения о включении Чехии в список недружественных России государств.