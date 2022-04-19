Турция верит в то, что пути дипломатического урегулирования противоречий между РФ и Украиной не иссякли. Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с главой венгерской дипломатии Петером Сийярто во вторник в Анкаре.

Глава турецкой дипломатии отметил, что одним из требований украинских властей остается гарантирование безопасности страны.

По его словам, Анкара активно контактирует по этому вопросу как с Киевом, так и с другими странами, которые украинская сторона хочет видеть в качестве гарантов своей безопасности.

«Украина стремится заручится гарантиями безопасности, наподобие 5-й статьи Устава НАТО. Высказываются мнения против подобного варианта, обсуждаются альтернативные пути выхода из ситуации» — сказал министр.

Чавушоглу заявил, что мир становится свидетелем начала новой Холодной войны.

«Возможно для обеспечения безопасности потребуются десятилетия, но нужные активные шаги. Турция стремится взять на себя инициативу в этом вопросе», — сказал министр.