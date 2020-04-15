Чавушоглу обвинил СБ ООН в запоздалой реакции на пандемию

Анкара считает запоздалую реакцию Совета Безопасности ООН на ситуацию вокруг распространения коронавируса возмутительной, призывает к его скорейшей реформе.

Как передает РИА Новости, об этом заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Думаю, все согласятся, что Совет Безопасности ООН поздно отреагировал на COVID-19. Они встретились, чтобы обсудить пандемию, почти 4 месяца спустя после того, как она случилась, это невероятно! Это возмутительно!» — сказал он в ходе организованной «Атлантическим советом» видеоконференции между Вашингтоном и Анкарой.

По его убеждению, ситуация с коронавирусом, а также опыт неэффективного, по его мнению, решения СБ ООН международных проблем, в частности сирийской, ливийской и йеменской, свидетельствуют о необходимости «серьезных структурных изменений Совета Безопасности».

Закрытое заседание СБ ООН по ситуации с пандемией коронавируса прошло 9 апреля по запросу Бельгии, Доминиканы, Эстонии, Германии, Индонезии, Нигера, Туниса, Вьетнама, Сент-Винсента и Гренадины.