Пекин стремится закрепить за собой лидирующее положение в мире, США должны помешать этому, серьезно ужесточив курс в отношении Китая. Такое мнение выразил в среду бывший вице-президент США Майкл Пенс во время выступления в неправительственном фонде «Наследие» в Вашингтоне.

Республиканец обвинил власти Китая во «враждебных намерениях» по отношению к США. По версии Пенса, американцы приходят к осознанию того, что Пекин стремится «быть во главе нового мирового порядка». «Китай, возможно, пока не является империей зла, но он ежедневно упорно работает над тем, чтобы стать таковой», — считает американский политик. По его мнению, Китай «во многих отношениях представляет более серьезный вызов для США, чем СССР во время холодной войны».

Действующая демократическая администрация США во главе с президентом Джо Байденом, как полагает Пенс, «уступает позиции коммунистическому Китаю». Проявлением этого, по мнению бывшего вице-президента, стало возвращение Вашингтона к выполнению Парижского соглашения по климату, а также отмена решения о выходе США из Всемирной организации здравоохранения. Пенс выступил с утверждением, что «Китай чувствует слабость новой администрации». (ТАСС)