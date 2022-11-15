Стали известны окончательные обвинения, предъявленные экс-главе ИВ Шамкирского района Алимпаше Мамедову, и сумма ущерба, нанесенного государству.

Согласно информации, полученной АПА, Алимпаша Мамедов обвиняется в нанесении ущерба охраняемым законом интересам государства при исполнении служебных обязанностей в течение семи лет, когда он занимал пост главы Исполнительной власти Шамкирского района.

В общей сложности Алимпаша Мамедов за время работы главы ИВ присвоил деньги и получил взятки на сумму 6.804.613 тыс. манатов.

Экс-глава исполнительной власти был привлечен к уголовной ответственности по статьям 179.4 (присвоение), 193-1.3.2 (легализация денежных средств, полученных преступным путем), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.2 и 311.3.3 (повторное получение взятки в крупном размере) УК, в отношении него решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста.

Алимпаша Мамедов был арестован в апреле 2021 года в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности.

Уголовное дело расследуется в Гянджинском суде по тяжким преступлениям.