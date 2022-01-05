Иракские системы ПВО перехватили не менее пяти ракет, которые были направлены на расположенную в западной провинции Анбар военную базу Айн-аль-Асад, использовавшуюся ранее войсками международной коалиции во главе с США. Об этом сообщило в среду Национальное иракское информационное агентство, пишет ТАСС.

Как уточняется, ракеты были сбиты примерно в 2 км от военной базы. О пострадавших или разрушениях в указанном регионе информации не поступало.

В последние два дня системы ПВО арабской республики предотвратили уже несколько атак беспилотников и ракетных обстрелов по базе Айн-аль-Асад, а также по военному лагерю «Виктория», который находится на территории международного аэропорта Багдада.

Местные СМИ связывают участившиеся нападения со второй годовщиной гибели командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани (1957-2020) и заместителя главы иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандиса (1954-2020), которые подверглись 3 января 2020 года атаке ВВС США в районе багдадского аэропорта.