Быть или не быть военной базе Турции в Азербайджане?

В последние дни в социальных медиа весьма активно обсуждается вопрос создания на территории Азербайджана турецких военных баз. Тема актуализировалась после очередного акта агрессии со стороны армянской армии на товузском направлении государственной границы Азербайджана. А проходящие в настоящее время в Нахчыване азербайджано-турецкие совместные широкомасштабные военные тактические и авиационные учения, неожиданно совпавшие по времени с обострением ситуации на границе, дали повод общественности задуматься о возможности и необходимости размещения турецкой армии на территории Азербайджана.

Тем более, что российская армия уже многие годы дислоцирована в Армении. В Гюмри находится 102-я военная база России, более того, армянская и российская армия объединены в группировку войск, соглашение о чем было подписано еще в конце 2016 года, видимо как результат поражения армян в ходе четырехдневных апрельских боев того же года и заявлений турецкой стороны о полной и безоговорочной поддержке Азербайджана.

Тогда президент Турции Реджеп Таййип Эрдоган заверил, что Турция «до конца» будет поддерживать Азербайджан в любой чрезвычайной ситуации. И в этот раз на нападение Армении, естественно, турецкие власти вновь отреагировали традиционно, однако нынешние заявления отличались особой жесткостью, что было воспринято в мире как информация к размышлению. «Боль азербайджанских турок — это и наша боль», — заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, добавив, что «Армения ответит за это». Не менее прозрачными были и заявления самого президента Турции, министра иностранных дел и министра обороны. И сразу же вслед за этим было объявлено о проведении с 29 июля по 10 августа широкомасштабных совместных военных учений. В Нахчыван на военно-транспортном самолете прибыли боевые вертолеты и самолеты Вооруженных Сил Турции, группа турецких военнослужащих. Широкомасштабные маневры с привлечением сухопутных войск и военной авиации продолжаются в Баку, Нахчыване, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе. Турецкая армия для участия в этих учениях отправила в Азербайджан 11 тысяч живой силы, множество бронетехники и реактивных систем залпового огня.

Весьма ревностно за этими учениями наблюдают из Москвы и с большой настороженностью из Еревана. Москва считает Южный Кавказ зоной своих интересов и, несмотря на братские отношения Баку и Анкары, основанные на общих корнях, языке, культуре, не намерена пренебрегать своими внешнеполитическими принципами и отступать. Однако и Турция за последние годы нарастила свой военно-оборонный комплекс и, имея вторую после США самую мощную армию в НАТО, смогла стать ведущей страной региона, с мнением которой приходится считаться даже Москве. Сейчас Анкара смело диктует свои условия в регионе – в Сирии, Ливии, Ираке, в Восточном Средиземноморье. Ее членство в НАТО можно считать дополнительным преимуществом, потому что, какие бы не существовали в альянсе внутренние разборки, в случае угрозы опасности одному из членов со стороны внешнего врага, блок однозначно встанет на защиту своего члена. Потому Москва и опасается идти на открытое противостояние с Анкарой, предпочитая компромиссные решения возникающих вопросов. Да и завязаны эти страны между собой глубокими экономическими узами – как в энергетическом секторе, так и в торговле и в туристической сфере.

Так что размещение турецких военных на территории Азербайджана не должно встретить препятствий со стороны, в НАТО только будут рады отрыву еще одной страны Южного Кавказа от России, тем более, что присутствие турецких военных стало бы стабилизирующим фактором, балансировало бы силы и служило бы предотвращению каких-либо военных эксцессов, подобных товузскому.

Свое мнение по этому поводу стали высказывать политики и общественные деятели как Азербайджана, так и Турции.

Генерал-майор ВВС Турции в отставке, специалист по оборонной промышленности Бейазит Караташ (Beyazıt Karataş):

— Опасность велика. Но существующие соглашения между Турцией и Азербайджаном позволяют всевозможное политическое и военное сотрудничество между двумя странами. Это означает, что нет причин, по которым в случае официального обращения Азербайджана Турция после прохождения соответствующих политических и дипломатических процедур не могла бы реализовать это пожелание.

Турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер:

— Между Азербайджаном и Турцией существует маленькая проблема — это израильский фактор. Но если азербайджанские власти все же дадут добро, это будет означать полный курс на сотрудничество с Турцией, как в военной, так и в экономической и пр. сферах. Однако, как мне кажется, пока азербайджанские власти к этому не готовы, поскольку присутствует внешний фактор. Турция готова, тем более что турецкие военные так и так присутствуют в Нахчыване, почему бы не дать им официальный статус, ведь юридических препонов для этого нет. Но Баку вряд ли даст добро, он пока не откажется от сбалансированной политики.

Турецкий политолог, журналист и историк, профессор Стамбульского университета Мехмет Перинчек:

— Военные отношения Турции и Азербайджана носят многопрофильный характер, достаточно часто проводятся совместные учения, очень большое число азербайджанских военных прошли подготовку в турецкой армии, вместе с тем в последнее время развиваются связи оборонно-промышленного характера. В феврале текущего года Анкара и Баку подписали важное соглашение о совместном производстве высокотехнологического военного оборудования. Военно-промышленный комплекс Турции за последние годы сделал большой прорыв, особое место среди производимой военной продукции занимают беспилотные летательные аппараты «Байрактар», которые уже зарекомендовали себя и будут переданы и Азербайджану, что вызвало большое беспокойство в Армении.

Турецкая армия по любому призыву готова служить Азербайджану и защищать ее территориальную целостность. Но решение должен принимать сам Азербайджан, в случае надобности все необходимые процедуры будут выполнены, и Турция сделает все, что нужно. Но свою поддержку для возвращения Нагорного Карабаха и семи оккупированных районов Турция может оказывать Азербайджану и на дипломатическом фронте. Как известно, сейчас между Ереваном и Москвой существуют серьезные проблемы, и Анкара и Баку могут использовать эту ситуацию для урегулирования карабахского конфликта. Тем более, что Минская группа ОБСЕ уже однозначно показала свою несостоятельность, есть необходимость создания нового механизма для урегулирования конфликта по примеру Астанинского формата по сирийскому вопросу. Как известно, ведущие страны региона взяли инициативу в свои руки, воспрепятствовали вмешательству Запада и смогли решить проблему. Так же можно поступить с карабахским конфликтом, Турция, Россия и Иран могут перенести Астанинский формат на Карабах. Географическая близость, исторические связи и геополитические интересы стран делают этот формат более эффективным для решения проблемы, чем участие западных стран.

Турция в этом процессе может занять ведущую позицию и использовать проблемы между Москвой и Пашиняном для справедливого решения карабахского конфликта. Таким образом, Анкара и Баку имеют возможность перетянуть на свою сторону и Москву, т.е. наряду с военным сотрудничеством наши страны должны использовать все возможности дипломатии.

Бакинский политолог, глава клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде:

— Военная доктрина Азербайджана не предполагает размещение военных баз других стран на территории страны. В прежние годы выдвигались гипотезы со стороны экспертов и политических кругов соседних государств, что в Азербайджане якобы разворачиваются военные базы Израиля, что готовится плацдарм для размещения военных соединений стран НАТО, в частности США. Однако, военная доктрина Азербайджана делает невозможным такие предположения. Да и особой необходимости в размещении турецкой военной базы в Нахчыване, откуда рукой подать до Турции, нет. В случае возникновения угрозы Турция способна в считанные минуты передислоцировать свои силы в Нахчыван, для этого военная база на той территории не нужна. Вероятно, потому и не форсирует вопрос создания военной базы в Нахчыване руководство страны.