БТА перевозчикам — обновляйте автобусы и покупайте дорогое топливо, а цены за проезд останутся прежними

После недавнего повышения цен на популярное автомобильное топливо Бакинское транспортное агентство (БТА) созвало перевозчиков. Легковерный читатель может подумать, что чиновники профильного агентства решили обсудить размеры компенсаций, поскольку себестоимость пассажирских перевозок подорожала. Но не тут-то было…

Как выяснилось, БТА обозначило задачи этого бизнеса в текущем году, а заключаются они в апгрейте автобусного парка. Т.е., транспортные компании будут отстранены от маршрутной сети в случае отказа обновить парк автобусов, курсирующих в поселки Баку. Такое предупреждение сделал председатель Совета правления Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсал Керимли на встрече с представителями транспортных компаний под занавес минувшей недели.

Упомянутое требование должно быть выполнено до конца наступившего года, напомнил он, посетовав, что перевозчики не проявляют активность в вопросе обновления автобусного парка, что вызывает недовольство граждан. Поскольку за последние пять лет автобусный парк Баку удалось обновить лишь на 40%, сказал он.

Касаясь подорожания автомобильного топлива, чиновник сообщил собравшимся, что в случае злоупотреблений и безосновательного (!) повышения цен за проезд перевозчикам будет сделано предупреждение. Из заявлений Керимли выходит, что ни повышение цен на горючее, ни обновление и закупка новых автобусов перевозчиками – все эти моменты не являются основанием для подорожания перевозки пассажиров.

Отсюда вопрос – что именно в руководстве БТА понимают под себестоимостью пассажироперевозок? Ведь если текущие расходы на дорожающее топливо, а теперь и на новые автобусы, не входят в это понятие, агентство на пороге нового открытия, заслуживающего Нобелевской премии по экономике.

Представитель БТА все же затронул вопрос повышения тарифов на дизельное топливо, отметив, что перевозчикам будут предоставлены льготы. И это позволит избежать повышения цен за проезд. Ни размеры льгот, ни время, когда их заплатят, пока неизвестны. Совместно с министерством экономики только разрабатывается пакет предложений в области поддержки предпринимателей и граждан, ежедневно пользующихся общественным транспортом, сообщили в БТА. «В случае злоупотреблений и безосновательного повышения цен на проезд перевозчикам будет сделано предупреждение», — предупреждает ведомство. Глава БТА также обратился к перевозчикам, которые искусственно тормозят процесс перехода на безналичную систему платежа в общественном транспорте, пригрозив им санкциями.

По всему видно, что бизнесу не только повысили цены и требуют обновить автобусный парк, что само по себе весьма затратное мероприятие в условиях ежегодно растущих акцизов на импорт транспортных средств, но угрожают санкциями за ослушание.

А теперь о главном – требованиям к общественному транспорту, утвержденным правительством весной минувшего года. Согласно этому документу, по дорогам Баку могут курсировать только автобусы, отвечающие современным нормам. Понятно, что соблюсти все условия на старых автобусах невозможно, а это повод задуматься о перспективах частных фирм, занимающихся пассажирскими перевозками.

Начнем с того, что документ под длинным названием «Требования к автобусам и такси, используемым на пассажирских перевозках в Баку, их перевозчикам, пассажирам, транспортным станциям, автобусным остановкам и парковкам». Он предусматривает неукоснительные условия к техническим характеристикам автобусов, выполняющим регулярные внутригородские (межпоселковые) пассажирские рейсы. По документу в регулярные рейсы смогут выходить только автобусы, располагающие устройством для ограничения максимальной скорости. В них будут установлены видеокамеры, оснащенные запоминающим устройством, а также устройство глобальной системы позиционирования (GPS), предназначенное для мониторинга движения и интегрированное в централизованную систему Бакинского транспортного агентства. Определены также требования к внешнему оформлению пассажирских автобусов. Однако многие требования правительства невозможно соблюсти на старом автопарке.

А это означает, что иным столичным фирмам придется приобретать новые автобусы. Но если такие требования вступают в силу, для чего введен акциз на импорт автобусов? Доля косвенного налога с учетом НДС и прочих отчислений в разы увеличивает расходы на закупку автобусов. Достаточно отметить, что акциз на двигатель свыше 10 тыс. кубических сантиметров достигает 44 000 манатов + 10 манатов за каждый кубический сантиметр для части объема двигателя. А ведь к этому прилагаются расходы на растаможку, НДС и прочие отчисления. В сумме фискальные расходы обходятся дороже, чем само транспортное средство. Отсюда вопрос – если перевозчикам предстоит обновить автобусный парк, для чего повышают государственные взносы на импорт?

Что же касается роста цен на автомобильное топливо, по подсчётам экономистов, это создает дополнительное бремя расходов в размере полумиллиарда манатов для всех потребителей — в 2019 году годовое потребление бензина в стране составит около 1,6 млрд литров. Повышая цену на 10 копеек, потребители в 2021 году потратят на покупку бензина примерно на 160 млн манатов больше. Расход дизельного топлива составляет около 1,7 млрд литров. Если учесть, что цена увеличена на 20 копеек, то можно сказать, что покупатели дизеля заплатят около 340 млн манатов, сообщил # экономист Рашад Гасанов.

По свидетельству аналитика, наибольшая доля возросшей стоимости, или 81% доплаты в размере 0,5 млрд манатов, придется на транспорт – расходы в этой сфере увеличатся на 390-400 млн манатов. При этом доля сельского хозяйства, где преимущественно используется дизельное топливо, составит 14,6% или 71 млн манатов. В целом же, по подсчетам Гасанова, повышение тарифов на популярное топливо обойдется дополнительно в 47 манатов в год на каждого гражданина и 150-200 манатов на домохозяйство. «Тарифный совет сообщил, что затраты учтут и будет создан механизм поддержки в сегменте пассажироперевозок. В любом случае, общая сумма финансовой помощи не превысит 100 млн манатов, где на долю пассажирского транспорта придется 20 – 30 млн манатов», — заметил он.

Отсюда видно, что расходы перевозчиков растут, а как поведет себя этот бизнес в сложившейся ситуации, остается только догадываться…