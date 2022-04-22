Артист, селебрити и фанат – понятия неразделимые. В очередной раз это было наглядно продемонстрировано в ТЦ Park Bulvar во время фан–встречи блогера Гусейна Гасанова. Обмельчали ли кумиры, поглупели ли фанаты – корреспондент # попытался выяснить в беседе с Самиром Маммедовым, человеком, который стоял у истоков концертного «бизнеса» в Баку.

— О том, что такое фанатизм и ажиотаж в действии вы знаете не понаслышке. В конце 90-х – начале 2000-х вы привозили в Баку с концертами самых топовых звезд. Можете сравнить поведение фанатов тогда и сейчас?

— Гусейн Гасанов — известный блогер, его встреча с фанатами в торговом центре вылилась в сумасшедший ажиотаж. Я не могу осуждать людей, которые пришли на эту встречу. Конечно, было бы хорошо, если бы люди себя так не вели, но давайте вспомним, как проходят «черные пятницы» в США и Европе…

Поэтому, это не показатель отсталости нашего общества и деградации нашего молодого поколения. Наша молодежь показала, на что она способна в 2020 году, во время освободительной Отечественной войны в Карабахе. А учитывая огромную популярность Гусейна во всех странах СНГ, то, что творилось в Баку, повторится и повторяется в любом другом городе, где он проводит свои фан–встречи. Нужно понимать, что сейчас такое время – эпоха соцсетей, время хайпа и любителей заполучить что-либо «нахаляву».

Обсуждая эту тему с друзьями в соцсетях, невольно вспомнили, что происходило в Баку во время приезда популярных артистов и групп…

— Например, концерт Децла, во время которого весь зал «стоял на ушах», из-за чего концерт чуть было не прервали…

— Концерты Децла, групп «Руки вверх», «Hi-Fi» сопровождались невероятным ажиотажем! Фанаты-подростки — публика безбашенная, артисты – на пике своей популярности, стоит ли удивляться, что порой на концертах ситуация выходила из под контроля?! На концерте Децла публика по Дворце Республики (ныне — Гейдара Алиева) начала топать, прыгать, кричать, рваться к сцене! Тогдашний директор Дворца Гейдара Алиева – Фархад Бабаев в панике заставил нас остановить концерт. Охрана и артист пытались успокоить зрителей, а мы поставили ультиматум – либо все ведут себя хорошо, либо мы прекращаем концерт. К счастью, вечер завершился благополучно., люди вернулись на свои места, и мы продолжили. Но зато уже во второй раз концерт Децла нам пришлось проводить на стадионе «Шафа». Фархад Бабаев сказал: «После Децла – никаких молодежных концертов во Дворце!».

— Какие концерты были самыми «фанатовзрывными»?

— Все зависело от публики. Молодежь фанатела от Hi–Fi, «Руки вверх», Андрея Губина… Публика постарше, к примеру, от кабаре–дуэта «Академия». Но самый удачный наш концерт состоялся в 1998 году. Выступал Валерий Леонтьев со своим шоу–балетом. Это был феерический концерт, целых два дня – аншлаг!

— А первый концерт, который вы организовали, помните?

— Конечно. Это был концерт Ларисы Долиной во Дворце Гейдара Алиева в 1996 году. Прошел он с таким успехом, что мы воодушевились и решили серьезно заняться этой деятельностью. Руководил нашей компанией Эльдар Гусейнов. Есть люди, чей вклад в развитие той или иной сферы очень сложно переоценить. Таким человеком, к примеру, был Анар Мамедханов. И таким же человеком был Эльдар Гусейнов. Он старался привнести в культурную жизнь Баку новое дыхание, организовывал лучшие развлекательные мероприятия, всегда старался сделать что-то новое и интересное. Наш последний концерт состоялся в 2004 году. Всего мы провели более 50 концертов.

— Почему вы решили прекратить?

— В конце 90-х и начале 2000-х у нас была очень активная деятельность. Тогда в Баку было мало людей, которые занимались концертами. Братья Илишаевы, Руфат Алекперов и парочка других. Мы в основном работали с российской эстрадой. Но был и опыт работы с турецкими звездами, провели концерт Алишана. Организация концертов отнимала почти все наше время, его не оставалось даже на семью. Кроме того, на это уходило много сил. Постоянные переживания, стрессы, что артист может заболеть, передумать, отказаться и не приехать. Работа с артистами – это отдельный мир, очень интересный, но полный различных курьезов. Кроме того, деятельность концертного агенства сопряжена с риском и постоянной зависимостью от продажи билетов. Но, к счастью, большинство наших концертов были удачными. Фархад Бабаев даже пригласил нас на работу – Эльдар возглавил концертный отдел, а я был старшим администратором дворца. Перед нами была поставлена задача поднять уровень концертов местных артистов. Так, мы первые провели концерт Алима Гасымова в Баку, правда, долго его уговаривали, организовали концерт Ильхамы Гулиевой, устроили тур по Москве театра Афаг Баширгызы… Много было разных проектов, сейчас уже и не вспомнить обо всем.

— Может, многие уже и не помнят, но именно вы впервые привезли в Баку Аллу Духову и ее легендарный шоу–балет «Тодес», а потом еще и открыли студию в нашем городе…

— Концерт «Тодес» произвел грандиозный фурор. После этого нам удалось договориться с руководителями коллектива и открыть школу–студию балета в Баку. И, конечно же, как не вспомнить потрясающий совместный концерт основного состава балета «Тодес» и лучших учеников нашей студии, который прошел на сцене Театра оперы и балета. Сейчас в Баку очень популярен шоу-балет Nero, который был создан из учеников бакинской студии «Тодес». Смотрю на них и всякий раз испытываю гордость…

— А курьезы с фанатами были?

— Всякое бывало. Бросались на капот автомобилей, в которые садились артисты, преследовали звезд в гостинице «Апшерон». Приходилось нанимать охрану, но несмотря на это, находились и такие проворные девушки, которые умудрялись пробраться к звезде на этаж и даже врывались в комнату! Многие фанаты поджидали у ресторана «Анадолу», потому что знали, что почти всех звезд в Баку кормит Фикрет Халилов (смеется). Раз уж и об этом вспомнили, то хочу сказать, что Фикрет – уникальный человек, сколько бы человек не было в команде у артиста, а их могло быть до 30-ти и даже больше, он всегда кормил всех с большим удовольствием!

— Не скучаете по тем временам?

— Скучаю. Но вот уже 11 лет как с нами нет Эльдара Гусейнова, мне уже 57 лет. Иногда хожу на концерты, смотрю на все не просто как зритель — старая закалка профессионала дает о себе знать! (смеется). Хорошо, что все это было в нашей жизни. Нынешним организаторам хочу пожелать удачи и разнообразия.

— Подводя итог, можете сказать, что фанаты стали другими?

— Фанаты всегда остаются фанатами. Это люди, которые во имя любви к артисту способны бежать за ним по пятам, караулить его у отеля, поджидать у ресторанов… Опять же, все зависит от артиста и его востребованности. Концерт Филиппа Киркорова, состоявшийся пару лет назад в Crystal Hall, показал, что с нашими фанатами все в порядке. Или, взять концерты Эмина Агаларова. Разве публика не фанатично реагирует на каждое его выступление? Он дает по несколько концертов в год и всегда аншлаги, проводит фестиваль «ЖАРА», и люди идут, и не только молодежь, но и старшее поколение…