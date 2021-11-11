Экономика Великобритании может столкнуться с длительным периодом стагнации, которая приведет к обнищанию граждан и нанесет ущерб доходам домохозяйств страны. Такие данные приводятся в отчете Национального института экономических и социальных исследований (NIESR), пишет The Guardian.

В своем исследовании NIESR предсказывает, что выход страны из пандемии замедлит развитие экономики Великобритании. Он будет сопровождаться ростом цен на товары и услуги, а также поспособствует увеличению инфляции. По словам директора NIESR Джагджита Чадха, к этому привело неверные шаги правительства и Банка Англии после финансового кризиса 2008 года.

«На протяжении многих лет существует постоянная проблема экономического роста. Давление на менее обеспеченные домохозяйства продолжается более десяти лет», — заявил он. Так, по его мнению, правительство страны должным образом не занималось инвестициями в проблемные секторы экономики. По данным отчета, во всех регионах Великобритании, за исключением Лондона, будет происходить обнищание граждан и увеличиваться разрыв между богатыми и бедными.