Премьер Великобритании Риши Сунак сообщил, что планирует «раскритиковать» Россию в ходе предстоящего саммита G20 в Индонезии. Его слова приводит газета The Telegraph.

«Саммит G20 не пройдёт в привычном порядке. Мы раскритикуем путинский режим», — заявил Сунак.

Британский премьер также отметил, что Лондон намерен «разоблачить глубокое презрение России к той форме международного сотрудничества и уважения суверенитета, которую представляют форумы наподобие G20».

Ранее стало известно, что на саммите «Группы двадцати» в Индонезии организаторы решили отказаться от традиции делать общую фотографию из-за разногласий между его участниками.

Также газета The Telegraph со ссылкой на источники сообщала, что Евросоюз и Великобритания будут стремиться изолировать делегацию России и бойкотировать её выступления на саммите G20. (Газета.Ру)