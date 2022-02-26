Российский банк ВТБ, попавший под санкции Великобритании и США, получил от Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) генеральную лицензию на 30 дней. Лицензия будет действовать с 25 февраля по 27 марта.

Как передают зарубежные СМИ, лицензия позволит банку осуществлять операции до сворачивания деятельности на территории Великобритании.

«OFSI 25 февраля выдал генеральную лицензию, которая допускает 30-дневный период снижения портфеля, связанного с банком ВТБ»,— говорится в сообщении Управления, опубликованном на сайте министерства финансов Великобритании.

Ранее Великобритания и США ввели санкции в отношении ВТБ и ряда других кредитных учреждений РФ из-за военной операции в Украине. В частности, были заморожены активы банка, а также введет запрет на долларовые транзакции и операции с американскими контрагентами. Эти страны также ввели персональные санкции в отношении президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.