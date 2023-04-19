В ходе моего визита в Азербайджан мы побывали в Агдаме. Здесь мы посетили знаменитую мечеть, которая восстанавливается после освобождения от армянской оккупации. В период оккупации мечеть использовалась армянами для содержания свиней и скота.

Как передает #, об этом в Twitter написал член Палаты общин парламента Великобритании, руководитель межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном Боб Блэкман.

Он отметил, что вооруженные силы Армении перед уходом из Карабахского региона Азербайджана установили здесь более миллиона противопехотных мин.

«Великобритания содействует программе разминирования. Здесь, в одном из районов Агдама, отважные люди ручным методом расчищают территорию от мин. Они это делают, чтобы на освобожденных от оккупации землях можно было строить жилые дома и использовать в сельском хозяйстве», — отметил парламентарий.

Б.Блэкман подчеркнул, что на территории осуществляется контролируемый подрыв мин. Он также уделили особое внимание тому, что каких-либо карт, указывающих на местоположение мин, нет.

Напомним, что 6 апреля делегация во главе с членом Палаты общин парламента Великобритании, руководителем межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном Бобом Блэкманом в рамках визита в нашу страну посетила освобожденный город Агдам.