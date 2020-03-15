Британские магазины призвали покупать меньше и не паниковать

Британский розничный консорциум, представляющий несколько сетей супермаркетов, обратился к покупателям с призывом остановить панику и чрезмерные покупки из-за коронавируса, пишет Reuters.

Крупные издания опубликуют письмо производителей в воскресенье и понедельник.

«Мы понимаем ваше беспокойство, но, покупая больше, чем нужно, вы оставляете других без ничего. Всем хватит всего, если мы скооперируемся», — говорится в сообщении.

Из-за эпидемии коронавируса люди стали закупать продукты впрок, что вызвало дефицит товаров во многих магазинах.

В Великобритании больше 1100 случаев заражения коронавирусом. 21 человек скончался.(Газета.Ru)