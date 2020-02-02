Британская киноакадемия сегодня вручит награды на фоне критики в свой адрес

Церемония вручения премий Британской академии кино- и телеискусства (BAFTA) пройдет сегодня вечером в лондонском Королевском Альберт-холле, лидер по числу номинаций – фильм «Джокер».

Фильм американского режиссера Тодда Филлипса о герое комиксов Джокере – антагонисте Бэтмена – получил 11 номинаций, в том числе на звание лучшего фильма года. Актер Хоакин Феникс, ранее завоевавший награду Ассоциации иностранной прессы Голливуда «Золотой глобус» за главную мужскую роль, претендует на аналогичную награду BAFTA, а сам Тодд Филлипс поборется за награду в номинации «Лучший режиссер».

В номинации «лучший фильм» также представлены «1917» Сэма Мендеса, «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино (фильм получил десять номинаций) и «Паразиты» Пон Джун-хо. Режиссеры всех этих фильмов представлены в номинации «Лучший режиссер».

На звание лучшего актера по версии BAFTA претендуют Хоакин Феникс, Леонардо Ди Каприо («Однажды в Голливуде»), Адам Драйвер («Брачная история»), Джонатан Прайс («Два Папы»), Тэрон Эджертон («Рокетмен»), на звание лучшей актрисы — Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Шарлиз Терон («Скандал»), Рене Зеллвегер («Джуди»), Джесси Бакли («Дикая роза»), Сирша Ронан («Маленькие женщины»).

Между тем подбор номинантов уже подвергся критике в соцсетях. Недовольство пользователей вызвал тот факт, что все номинированные на BAFTA актеры оказались белыми (в Twitter появился хэштег #BaftasSoWhite – «Такая белая BAFTA»), а в двух ключевых номинациях – «Лучший фильм» и «Лучший режиссер» — не представлено ни одной женщины-режиссера.

По некоторым данным, организаторов премии подверг критике и президент BAFTA принц Уильям, который вместе с супругой Кейт, как ожидается, посетит церемонию. (РИА Новости)