Великобритания удвоит численность британских войск в Эстонии в рамках развертывания НАТО и направит в страну военную технику.

Как передает # со ссылкой на Reuters, Великобритания отправит в Эстонию дополнительные единицы военной техники, в том числе танки и боевые бронемашины.

Ранее сообщалось, что Соединенное Королевство направит в Эстонию 850 военнослужащих, увеличив вдвое британский контингент в составе дислоцированной в республике боевой группы НАТО. Также Великобритания заявляла о планах направить в Польшу дополнительно 350 морских пехотинцев, опасаясь «вторжения» России.