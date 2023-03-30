Бразилия не подпишет итоговую декларацию «Саммита за демократию», который был организован США. Об этом сообщает O Globo со ссылкой на бразильские диписточники.

Отмечается, что, с точки зрения Бразилии, в итоговом документе саммита наблюдается излишняя сфокусированность на украинском конфликте и осуждении России.

По информации издания, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва направил организаторам саммита письмо.

«Недопустимо использовать знамена демократии для возведения стен и создания раздоров. Защищать демократию значит бороться за мир», — сказано в нем. (Газета.Ру)