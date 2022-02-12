Босфорский пролив закрыт для движения судов из-за неисправности сухогруза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу береговой охраны Турции.

Это произошло по причине поломки оборудования плавающего под либерийским флагом судна «CHENG MAY» длиной 295 метров, на борту которого около 170 тысяч тонн угля.

Движение судов через Босфор останавливали в декабре прошлого года в связи с поломкой танкера Ahmet Telli. Для решения ситуации в район происшествия были экстренно направлены буксиры. В ноябре проливбыл временно закрыт для транзитных судов из-за сильного тумана, который привел к снижению видимости на море.

Босфор соединяет Черное море с Мраморным и Эгейским и является узким межконтинентальным проливом. Его длина составляет около 30 километров, максимальная ширина пролива — 3700 метров, минимальная — 700 метров. На обеих сторонах пролива расположен турецкий город Стамбул.