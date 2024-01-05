Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель совершит 5-7 января поездку в Бейрут, в ходе которой обсудит ситуацию на юге Ливана и в секторе Газа.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе, распространенном миссией Евросоюза в Ливане.

«Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе переговоров с премьер-министром республики Наджибом Микати, председателем парламента Набихом Берри и исполняющим обязанности главы МИД Абдаллой Бу Хабибом подчеркнет важность предотвращения военной эскалации на ливано-израильской границе, — отмечается в тексте. — Он подтвердит также необходимость активизации совместных дипломатических усилий ЕС с региональными лидерами с целью создания условий для достижения справедливого и прочного мира между Израилем и Палестиной».

В программе визита Борреля значатся встречи с командующим ливанской армией генералом Джозефом Ауном и командующим Временными силами ООН в Ливане испанским генералом Арольдо Ласаро Саенсом.