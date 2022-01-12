Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что РФ и Запад должны «вернуться к общим принципам архитектуры безопасности в Европе», создать более эффективные механизмы урегулирования кризисов.

«Первая задача (переговоров с Россией по безопасности – ред.) состоит в том, чтобы вернуться к общим принципам архитектуры безопасности в Европе, вытекающим из Хельсинского акта, Парижской хартии, Венского документа. Во-вторых, необходимо создать более эффективный механизм урегулирования кризисов», — написал Боррель в своем блоге.