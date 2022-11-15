Вице-президент Европейской Комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель обещает, что страны-члены Евросоюза предоставят Украине дополнительные системы противовоздушной обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сообщил на брифинге по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров обороны стран-членов Евросоюза.

Высокий представитель ЕС заявил, что поставки оружия в Украину происходят непрерывно ежедневно.

Он отметил, что Украина уже получила различные системы вооружения и нуждается в боеприпасах к ним, чтобы эти виды вооружения были полноценно действенными. Он заявляет, что боеприпасы надо поставлять на ежедневной основе.

«И самый важный запрос (от Украины), который мы получили, — это, несомненно, возможности противовоздушной обороны. Украину разрушают с воздуха с применением дронов, летучих бомб и ракет», — подчеркнул Боррель.

В этой связи он сказал, что Украине нужно больше систем ПВО.

«И это то, что мы собираемся предоставить», — заявил высокий представитель ЕС.