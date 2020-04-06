Борис Джонсон все еще находится в больнице с симптомами COVID-19

«Премьер-министр все еще находится в больнице. Он провел ночь в больнице», — сообщил агентству источник.

Ранее официальный представитель премьер-министра сообщил, что Джонсона, у которого диагностирован коронавирус и продолжают наблюдаться кашель и высокая температура, в воскресенье вечером госпитализировали по рекомендации лечащего врача в качестве меры предосторожности. На Даунинг-стрит отметили, что Джонсон продолжает возглавлять правительство и находится на связи с кабинетом министров.(РИА Новости)