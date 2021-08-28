Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что если представители радикального движения «Талибан» хотят взаимодействовать с Западом, они должны позволить людям покинуть Афганистан.

«Власти «Талибана», новое правительство — независимо от его состава, — должны понимать, что если они хотят иметь отношения с Западом, если они хотят взаимодействовать с нами, то безопасная эвакуация для них должна иметь первостепенное значение», — приводит слова британского премьера Sky News.

Джонсон подчеркнул, что некоторые граждане до сих пор не смогли попасть в аэропорт Кабула для эвакуации из Афганистана. Он пообещал сделать всё возможное для того, чтобы вывезти как можно больше людей из страны после 31 августа. (РТ)