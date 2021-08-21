Кто учился в школе по советским учебникам истории, должен помнить, что был в ней очень краткий период после Октябрьской революции, названый очень образно – «Триумфальное шествие Советской власти». Нечто подобное совсем недавно произошло в Афганистане, когда «Талибан» с триумфом вернул себе власть, пройдясь чуть ли не торжественным маршем, особенно, в северных провинциях, и чуть ли не принимая ключи от городов, сдававшихся им без боя и минимального сопротивления.

При всей привлекательности и симпатичности тезиса о бегстве американцев из Афганистана, талибам в этом противостоянии торжествовать вряд ли следует. Хотя бы по той причине, что американцы уступили эту страну явно по договоренности с лидерами «студентов». Правда, всё пошло не совсем так, как хотели в Белом доме и гораздо быстрее. Заявления представителей движения «Талибан»* сигнализируют о том, что «хищники» стали «вегетарианцами»: талибы говорят, что объявляют амнистию всем сторонникам и функционерам прежней власти, что допустят женщин не только к получению высшего образования и работе по профессии, в том числе, на телевидении, что времена разрушения памятников и культурных ценностей остались в прошлом, когда они были «темными». Скорее всего, это было такой платой в «Большой сделке» с США, заключенной для успокоения Запада. Между тем, сообщения с мест свидетельствуют о том, что «Талибан» остался «Талибаном».

Работающую в Кабуле журналистку CNN Клариссу Уорд талибы* в итоге настойчиво попросили закрыть лицо — прямо во время съемок ее репортажа. Раньше «Талибан»* уверял, что хиджаба, прикрывающего голову, женщинам будет достаточно, но на улицах требуют уже куда большего (kp.ru).