Перед выездной игрой группового этапа Лиги Европы с «Олимпиакосом» болельщики «Карабаха» столкнулись с неприятной ситуацией.

Как сообщили apasport.az в пресс-службе агдамского клуба, около 20 азербайджанских болельщиков, направлявшихся на стадион, подверглись нападению со стороны фан-клуба «Олимпиакоса».

Только после вмешательства полиции удалось обеспечить их безопасность. Сотрудникам Службы безопасности пришлось даже применить слезоточивый газ. Не осталось равнодушным к этому вопросу и руководство «Карабаха». После вмешательства представителя Агдама болельщики «Карабаха» были помещены в безопасный сектор.

Отметим, что матч «Олимпиакос» — «Карабах», начался в 23:00 по бакинскому времени на стадионе «Георгиос Караискакис».