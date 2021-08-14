Минздрав Китая сообщил, что более половины населения страны приняли вакцину от нового коронавируса, пишет Global Times.
По данным ведомства, к данному моменту 777 миллионов человек вакцинировались от COVID-19.
Ранее власти китайского города Ухань провели почти всех жителей на наличие нового коронавируса.
В конце 2019 года в КНР сообщили о вспышке заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. Она была зафиксирована в городе Ухань, расположенном в провинции Хубэй. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире. 29 марта в Китае заявили об остановке эпидемии коронавируса.