Минздрав Китая сообщил, что более половины населения страны приняли вакцину от нового коронавируса, пишет Global Times.

По данным ведомства, к данному моменту 777 миллионов человек вакцинировались от COVID-19.

Ранее власти китайского города Ухань провели почти всех жителей на наличие нового коронавируса.

В минувшее воскресенье они завершили тестирование на COVID-19, участниками которого стали более 11,28 миллиона человек. Решение о массовом тестировании было принято во вторник после того, как в городе выявили несколько новых случаев заражения.

В конце 2019 года в КНР сообщили о вспышке заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. Она была зафиксирована в городе Ухань, расположенном в провинции Хубэй. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире. 29 марта в Китае заявили об остановке эпидемии коронавируса.