В Азербайджане выявлено еще 4203 случая заражения коронавирусом, 1 724 вылечились, 35 человек скончались.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 409745 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 354864 человек вылечились, 5 469 скончались, число активных больных – 46412.

За последние сутки проведено 16135 тестов, за прошедшее время – 4 395646 тестов на коронавирус.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 74 220 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 44 691, вторую дозу получили 29 529 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 6 493 757, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 3 929 404, вторую дозу получили 2 564 353 человека.