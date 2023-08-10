Более 19 000 украинских детей были разлучены со своими родителями за время российского вторжения в Украину и депортированы в Россию, заявил в четверг, 10 августа, в Мюнхене глава украинского отделения международной гуманитарной организации «Детские деревни — SOS» (SOS-Kinderdörfer) Сергей Лукашов. «Это военное преступление и, согласно международному праву, часть геноцида», — подчеркнул он.

По словам Лукашова, в ходе войны украинских детей разлучали с родителями разными способами. «Вначале многие были отрезаны быстро наступающей линией фронта и внезапно оказались одни на оккупированной территории. Дети часто вывозились оккупантами в другие регионы и в Россию», — рассказал он. — Позже захватчики стали действовать более изощренно, предлагая, в частности, нуждающимся семьям вывезти детей на несколько недель в лагерь отдыха. Но потом дети не возвращались. Или родителей задерживали на границе при попытке выехать с оккупированной территории, а детей отбирали».

Организация «Детские деревни — SOS» принимает прямое участие в репатриации. На сегодняшний день в Украину возвращено 385 депортированных мальчиков и девочек, 84 из них — благодаря усилиям организации и их партнеров, отметил Лукашов.

Часто за поддержкой обращаются не только родители, но и сами подростки, например, через социальные сети. «Мы вместе с ними планируем маршрут, помогаем материально, подсказываем, какие формулировки и аргументы использовать при общении с властями и на пограничных пунктах», — сказал глава украинского отделения «Детские деревни — SOS».

В России дети попадают в детские дома, больницы или приемные семьи, и многие из них уже через некоторое время получают российские паспорта. По словам Лукашова, дети часто жалуются на «промывание мозгов»: им говорят, что их родители и Украина отвергли их и что их будут преследовать, если они вернутся, на них оказывают давление. Кроме того, даже если детей удается вернуть домой, проблемы зачастую не заканчиваются. «Некоторые из них в течение девяти месяцев подвергались воздействию пропаганды, и это накладывает свой отпечаток», — посетовал представитель гуманитарной организации. (DW)