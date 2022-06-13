Украинские бойцы мастерски уничтожили российские установки «Град» в Луганской области. Оккупанты применяли их для обстрела Северодонецка и других населенных пунктов.

Об этом сообщило командование Сил специальных операций ВСУ.

Украинская разведка на Северодонецком направлении обнаружила несколько установок «Град», из которых обстреливали Северодонецк, другие населенные пункты, а также позиции Вооруженных сил Украины.

Артиллеристы Нацгвардии при помощи западных гаубиц М777 точным огнем уничтожили три российские РСЗО, а еще одну повредили.