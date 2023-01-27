Воистину, пути Господни неисповедимы. Говорят и пути человеческие также неисповедимы, но это ошибочное мнение. Все добрые помыслы и злые намерения человека, за которые придется держать ответ, известны Всевышнему.

Даже, если человек находится в темной комнате, вдали от окружающих, его низменные помыслы, как на ладони у Создателя.

Небольшая прелюдия с религиозным оттенком к нижеследующей заметке вовсе неслучайна. Ведь речь пойдет ни о ком ином, как о патриархе Московском и всея Руси Кирилле.

Патриарх Кирилл — довольно известная личность. После начала войны России, развязанной ею в Украине, он стал еще более известен. Известен тем, что вопреки своему сану, что подразумевает сеять среди прихожан доброе и светлое, он избрал другой путь.

Он целиком и полностью стал верным слугой не Бога, а человека, который жаждет крови и плоти своих братьев. Забыв о Судном дне, геенне огненной, патриарх Кирилл предпочел мирские блага.

Да ладно бы мирские блага, но сей «священнослужитель» душой и разумом выступает за войну.

И ради прислуживания российскому царю Кирилл (именовать его патриархом было бы оскорбительным для православных) готов на все.

Мы уже писали о том, что Кирилл для воодушевления российских оккупантов пообещал им вечную жизнь. «Идите смело исполнять свой воинский долг. И помните, что если вы жизнь свою положили за Родину, за други своя, то вы будете вместе с Богом в его Царствии, славе, вечной жизни», — отметил он. (https://m.zerkalo.az/kogda-patriarh-prizyvaet-k-dzhihadu/).

А совсем недавно Кирилл, следуя заветам Дмитрия Медведева и Рамзана Кадырова, угрожавшим «ядерной дубинкой», заявил следующее: «Мы молимся Господу, чтобы он вразумил тех безумцев и помог им понять, что всякое желание уничтожить Россию будет означать конец мира».

Однако Кирилл, по указанию сверху (не путать со Всевышним), решил не останавливаться на пути греха, избранного им, и пошел дальше. В раболепном желании угодить своему правителю, попутно пытаясь дискредитировать украинских защитников своей Родины, Кирилл дошел до абсурда. По его словам, самой желанной целью для снайперов являются священнослужители. Он призвал предоставить батюшкам такие же социальные гарантии, как и российским воинам.

«Назревшим видится решение закрепить в законодательстве положение об обеспечении священнослужителей, окормляющих воинов в зоне боевых действий, а также членов их семей, такими же социальными гарантиями и льготами, какие предоставляются и военнослужащим, задействованным в ходе проведения СВО», — заявил Кирилл в ходе своего выступления в Госдуме.

То есть, по мнению Кирилла, украинские военнослужащие вместо того, чтобы уничтожать реальных противников, целятся в батюшек??? Зачем? Они боятся, что батюшки, как выясняется со слов Кирилла, являются основной боевой «божьей» единицей, которая победит в войне? Вопрос более, чем риторический.

Есть такой голливудский фильм «Хороший, плохой, злой», в котором один из героев произносит фразу: «Бог идиотов не любит». Кирилл – не исключение…