США обеспокоены событиями в Казахстане, но считают, что республика может справиться с ситуацией и без помощи ОДКБ, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы очень обеспокоены режимом ЧС в Казахстане, мы предупредили власти, что отвечать нужно пропорционально, подходящим образом, таким, который согласуется с правами протестующих», — сказал Блинкен журналистам.

Блинкен заявил, что запрос Казахстана в ОДКБ вызывает вопросы у США. По оценкам Вашингтона, у республики достаточно ресурсов для самостоятельного разрешения ситуации, заявил Блинкен. «Неясно, зачем они почувствовали нужду во внешней помощи», — цитирует слова госсекретаря РИА Новости.

Беспорядки он объяснил экономическими причинами.

«Один урок из прошлой истории: когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти», — сказал Блинкен.