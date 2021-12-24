«…и мы искренни перед Ним»

(Священный Коран, сура «Багара», аят 139)

Стремительный технологический процесс, развитие современных средств связи, появление социальных сетей и их всепоглощающая мощь сыграли с человечеством злую шутку: большинство просто потеряли самих себя. Произошло не раздвоение личности, и даже не расстроение, — произошло разделение личности на очень много составляющих. Люди ныне в социальных сетях словно актёры на сцене. Причём весьма востребованные, у которых очень много ролей в различных спектаклях и кинофильмах. И нагрузка на психику и мозги – просто фантастические. Ещё бы! На одной странице в ФБ они играют роль благородного рыцаря, буквально через минуту уже на другой – изысканного аристократа, через мгновенье – они уже повесы и кутилы с тем ещё опытом, не успеешь моргнуть глазом – и перед вами мудрец, имеющий доступ к мистическому и сокровенному… И много ещё всего другого, мыслимого и немыслимого. И вот, во всей этой чехарде образов и психологических портретов, человек уже просто не в состоянии найти 100-процентного себя. А если он ещё и общественная персона, да ещё лицо какого-то телевизионного канала, то тут дела вовсе плохи. Вся жизнь, все стремления, все помысли направлены лишь в одном направлении – как можно лучше «попиариться» и набрать рейтинговые баллы.

Сами они это вряд ли замечают, и скажи им об этом, они будут решительно всё отрицать, и большинство из них будет искренни в своём возмущении. Ведь вовлечённый в пучину разбушевавшейся стихии не способен реально оценить масштабы природного катаклизма. Он лишь невольная жертва, направляемая течением. Оценка стихии – это дело тех, кто наблюдает за всем происходящим со стороны. Вот и мы, сторонние наблюдатели этого разложения человеческих персон на мелкие составляющие, хотели бы молвить пару слов о конкретном событии, а после уже обобщить…

На днях ведущая программы «Səni axtarıram» («Ищу тебя») и исполняющая обязанности консультанта по творческим вопросам телеканала ARB Хошгадам Хидаятгызы в одной из передач поделилась своими впечатлениями от посещения африканского континента, а также рассказала о предстоящих планах. Мы узнали, что в Африке появится «умное» село, будут вырыты 8 колодцев, которые будут названы в честь шехидов, в деревню проведут электричество.

Телеведущая высказала также свою озабоченность обращением некоторых лиц, которые задают ей, на её взгляд, удручающие вопросы: «Спрашивают, «а почему собственно в Африке, а не здесь?». Для меня без разницы, какая часть света… Что в этом плохого? Я совсем по-иному смотрю на мир».

В конце же Х.Хидаятгызы сказала, что в перспективе, возможно, усыновит или удочерит африканского ребёнка…

Возникает масса вопросов, не правда ли? И трудно даже определить какой из них приоритетнее. Да, делить людей по национальной и расовой принадлежности – дело последнее, никто не спорит. Но и обижаться не надо, если кто-то вдруг задаст вполне резонный вопрос: а действительно, почему бы не построить это «умное» село здесь, в Азербайджане? В результате 44-дневной войны освобождены многие сотни квадратных километров земель, где армяне камня на камне не оставили. И эти, когда-то бывшие населённые пункты, нужно возрождать. Сотни тысяч граждан с нетерпением ждут того момента, когда смогут вернуться на свои исконные земли, где жили и умирали их предки, но пока это кажется далёкой перспективой. Да и мало ли в стране сёл, где до сих пор нет природного газа, электричества, а за водой приходится ходить с вёдрами, преодолевая большие расстояния?

А какую пропагандистскую цель преследуют колодцы, вырытые за тридевять земель, которые будут названы именами наших шехидов? Нет, на самом деле, просто дико интересно. Сможет кто-то дать вразумительный ответ на этот вопрос (естественно, если отложит в сторону псевдо-пафос и популизм)? Что скажет жителю Зимбабве имя нашего соотечественника, отдавшего жизнь за нас?

Насчёт усыновления африканца… Проведения тщательных изысканий для ответа на вопрос, насколько Х.Хидаятгызы похожа на Анджелину Джоли внешне, не требуется. Всё и так на виду. Похоже, это понимает и сама азербайджанская телеведущая. Вот и решила, наверное, хоть в чём-то походить на мировую звезду. Но, право, всё это выходит весьма коряво и грубо. И доля искренности в этих «душевных порывах» весьма минимальна, если вообще не равна нулю.

Опять-таки, хотим особо подчеркнуть: все люди, вне зависимости от цвета кожи, национальности, страны проживания, образования и пола, равны. Но если семья голодает, а отец совершает денежные переводы для пострадавших от цунами в Японии – это нонсенс. Если в доме пожар, а жители поливают из шлангов деревья в саду соседа – это безумие. И… если инвалид 44-дневной войны в 100 метрах от вас нуждается в крыше над головой, если в детских домах Азербайджана в ожидании родительского тепла томятся десятки детей, а вы ищите цели для благотворительности за океаном – это ненормально, отвратительно и, уж извините, просто показуха. Мы, конечно же, понимаем, что специфика работы таких людей как Х.Хидаятгызы требует периодической саморекламы, а при современных условиях функционирования ТВ и шоу-бизнеса, и некоторого цинизма. Но ради всего святого, придумайте для этого что-нибудь попроще, никак не затрагивающее моральные и нравственные ценности. Сейчас попробуем объяснить и это на примере одной притчи…

Однажды всадник заметил на обочине дороги человека в лохмотьях. Тот лежал в пыли и не двигался. Подъехав к нему, всадник спросил:

— Что с тобой? Чем я могу тебе помочь?

Тот ответил:

— Я слишком ослаб и не могу идти. Прошу тебя, помоги мне.

Сердобольный всадник спешился и усадил того в седло. Тот же сразу пришпорил коня и начал стремительно отдаляться от своего «спасителя». Всадник понял, что уже потерял коня, и крикнул вслед:

— Очень прошу тебя, никому не рассказывай о случившемся.

Конокраду стало интересно: а почему это не надо рассказывать, о чём и спросил свою жертву. Теперь уже бывший всадник ответил:

— Боюсь, что, услышав твой рассказ, никто не станет помогать нуждающимся и обессилевшим путникам. Поэтому, пусть это останется между нами…

Так вот, сегодня те, кто ищет благоприятного момента сесть в седло и ускакать на чужом коне, имеют возможность вещать на многомиллионную аудиторию. И глядя на них, на их «искренние» побуждения помочь и поддержать, простые граждане – хотят они этого или нет – перестают верить кому-либо вообще. И даже самому чистому душой человеку в наши дни трудно кого-то убедить в своей искренности. Цинизм и лицемерие становятся, а точнее — уже стали, нормой в обществе. Как мы уже отметили выше, личности стали дробиться на многочисленные составляющие и, как следствие, теперь уже больших и сильных личностей днём с огнём не сыщешь. И не надо искать виноватых на стороне. Виноват каждый из нас: и те, кто доверил эфиры ТВ лицемерам и двуличным особам, и те, кто не брезгает наблюдать за ними по эту сторону экрана, а порою и походить на них. В общем, имеем то, что посеяли и заслужили. А это значит, что «благотворительные акции» будут продолжены, а число благодетелей – расти…